DEEP WATER SOUTH夥百年跑車品牌Maserati 呈獻港島南極致奢華VIP試駕之旅｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，今天(25日)夥拍百年跑車品牌Maserati，打造「港島南極致奢華VIP試駕之旅」，展出Maserati經典開篷超級跑車GranCabrio Cielo及傳奇旗艦跑車MC20 Supercar，客人更親身試駕品牌豪華車款，馳騁香島道、淺水灣道瑰麗海岸，體驗項目傲踞港島南的奢華生活美學。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DEEP WATER SOUTH」坐落港島南深水灣、壽臣山世代尊貴地段，其世界級海岸線更媲美「南法蔚藍海岸」，流露貴族氣息。項目更坐擁深水灣、壽臣山極致盛景，打造「The Luxe of French Riviera - 南法貴族生活主題」，屬「珍藏級超級豪宅」，吸引名人富豪注目。故今天夥拍百年跑車品牌Maserati，打造「港島南極致奢華VIP試駕之旅」，展出Maserati經典超級跑車，讓尊貴客戶試駕名驅，馳騁港島南瑰麗海岸，名車配合豪宅，感受項目獨特魅力。