雅盈峰一周連沽3伙套現逾1.4億 再加推1伙周四招標｜中環新盤

盈大地產(432)及資本策略(497)合作發展的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」再沽1伙三房戶。盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，今日(25日)招標售出單位為20樓B單位，實用面積1,074方呎，成交價5,082.8萬元，呎價達47,326元。發展商同日宣布加推，首度推出C單位回應市場需求，將於周四(29日)招標出售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自上載售樓說明書便接獲數百宗來自高端客戶的查詢。項目主打三房或以上大戶，能夠於短短一周內成功出售3伙三房戶，印證了市場對高端豪宅的殷切需求，以及買家對盈大地產的優質品牌的信心。為迎合市場需求，首度推出C單位作招標出售。