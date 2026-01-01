十大屋苑｜周末買賣連續三周企穩雙位數 利嘉閣：市場氣氛持續向好 買家入市信心增強

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受惠經濟增長，息口低位徘徊，新盤市場及豪宅市場持續暢旺等有利因素影響，外地資金持續湧入，市場信心亦顯改善，進而帶動二手交投。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1月24日至25日)十大指標屋苑錄12宗二手成交，與對上周末(1月17日至18日)的12宗持平，並連續三周企穩在雙位數水平。
廖偉強預計，隨著傳統農曆新年將至，部分買家已偷步入市，預計農曆新年過後，買家會更加積極入市，二手成交可望逐漸增加，並出現今年第一波的「小陽春」。
過去2天假期的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區錄得5宗買賣，表現較佳，港島及九龍區各錄4宗及3宗成交。若以屋苑劃分，沙田第一城近期成交暢旺，過去兩日再錄3宗交投。不過，黃埔花園、杏花邨則未錄得任何成交。
太古城景天閣高層戶呎價1.5萬成交
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，太古城於剛過去的周末錄得2宗成交，其中一宗為景天閣高層D室，實用面積約741方呎，成交價約1,120萬元，實用面積呎價約15,114元。
康怡花園低層戶923.8萬沽出
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，康怡花園於周六日錄得2宗成交，其一為F座低層9室，實用面積約685方呎，成交價923.8萬元，實用面積呎價約13,486元。
沙田第一城中層戶440萬易手
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，剛過去的周六日沙田第一城連錄約3宗成交。其中，37座一個中層H室，實用面積約304方呎，剛以440萬元易手。另26座一個低層C室，實用面積約326方呎，亦以約438.8萬元易手。