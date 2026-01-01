十大屋苑｜周末買賣連續三周企穩雙位數 利嘉閣：市場氣氛持續向好 買家入市信心增強

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受惠經濟增長，息口低位徘徊，新盤市場及豪宅市場持續暢旺等有利因素影響，外地資金持續湧入，市場信心亦顯改善，進而帶動二手交投。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1月24日至25日)十大指標屋苑錄12宗二手成交，與對上周末(1月17日至18日)的12宗持平，並連續三周企穩在雙位數水平。

廖偉強預計，隨著傳統農曆新年將至，部分買家已偷步入市，預計農曆新年過後，買家會更加積極入市，二手成交可望逐漸增加，並出現今年第一波的「小陽春」。