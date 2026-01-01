SC Capital Partners啟動拉斯海瑪工業園區項目

亞太區領先的地產投資管理公司SC Capital Partners宣佈，其位於阿拉伯聯合酋長國拉斯海瑪（「RAK」）的地標式甲級工業園區，已正式啟動建設工程，標誌着公司在海灣合作委員會（「GCC」）地區擴展策略上邁出重要一步。該項目為SC GCC房地產工業開發基金（「GRID 基金」）的首個開發項 目，而GRID 基金由SC Capital Partners與凱德投資共同發起，為SC Capital Partners在 GCC的首隻工業開發基金。 SC Capital Partners主席兼創辦人謝崇洲（Suchad Chiaranussati）表示，本項目已正式動土奠基，充分展示有能力在GCC把策略轉化為具體落地成果。我們致力建立一個機構 級工業平台，並在本地合作夥伴及全球資本的支持下，於阿聯酋及沙特阿拉伯規模化發展。

該發展項目位於拉斯海瑪經濟區（RAKEZ），將開發總面積約30萬平方米的頂級工業園區。項目樓底高度約11米、地台承重每平方米5噸，設計更融入可持續發展理念，將配備節水系統及其他 ESG 設施。項目主要針對阿聯酋高科技製造業及物流企業，滿足其對現代化及高規格工業設施的強勁和結 構性需求。項目目前的租戶意向面積已超越原計劃總樓面面積，反映 RAK 對機構級工業資產 的殷切需求。本項目由 SC Capital Partners 聯同其工業合作夥伴THi Holding Management Corporation（「THi」）攜手開發。THi將身兼開發管理、資產管理及營運三職。工程計劃分階段進行，竣工進度將靈活配合租戶需求。

Yazan Masri出任董事總經理（中東投資）

委任Yazan Masri鞏固區域領導地位 在項目的動土儀式上，公司同時宣佈委任Yazan Masri出任董事總經理（中東投資），此舉將鞏固 SC Capital Partners 對區內的長期承諾，並加強公司在當地的執行能力。Masri將常駐阿布扎比，領導公司在中東地區的投資及業務拓展，包括開拓與執行投資項目、在當地建立策略性合作夥 伴關係，以及推動公司在區內的長遠增長，並重點聚焦GCC核心市場。 Masri 先生在房地產私募股權及自有資本投資領域擁有逾20年經驗，並於中東市場具備卓越往績。加入SC Capital Partners前，他曾任Abu Dhabi Capital Group 房地產主管。此前，他曾於 Al Mal Capital PSC、Al Futtaim Group Real Estate 及 Al Rajhi Holding 擔任資深投資職位，在收購、結構 性交易、房地產投資信託基金成立及管理方面饒富經驗。

Masri表示，很高興在SC Capital Partners於GCC首個工業園區項目動土之際加入團隊。公司在打造機構級房地產方面往績斐然，期待能帶領團隊把握市場對高規格工業資產的殷切需求，推動公司在GCC地區的業務增長。 是次任命將進一步強化SC Capital Partners的在地領導團隊，助力公司擴展中東業務平台以及推進GRID基金及區內其他主題投資策略的部署。

打造可擴展的GCC平台 SC Capital Partners 憑藉其在亞太區逾20年的卓越往績，以及橫跨機會型、增值型及核心增 值等多元房地產策略的豐富經驗，持續拓展其於 GCC 地區的業務版圖。GRID基金專注於阿 聯酋及沙特阿拉伯等GCC主要市場開發機構級工業資產，充分受惠於製造業本地化、貿易多元化及電子商務增長等結構性趨勢所帶來的強勁利好因素。