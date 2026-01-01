周末新盤成交按周跌45.3% PARK SEASONS單日沽80伙佔整體成交近半｜一手市況

1月最後一個周末新盤市場交投放緩，周末兩日(24日及25日)僅錄得約183伙一手成交，較上周約335宗減152伙或約45.3%。當中，將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」單日售出80伙，套現逾5.3億元，佔周末成交單位近半。同時市場亦錄得1宗逾億元大額成交。 會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」於周六(24日)展開新一輪銷售，單日售出80伙，套現逾5.3億元會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整個「SEASONS」系列迄今累沽近96%單位，達1,903伙，套現逾119億元。

PARK SEASONS單日售出80伙，套現逾5.3億元。(資料圖片)

柏瓏系列兩日連沽23伙 由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」系列，過去周末錄23宗成交，兩日套現逾1.67億元。 最高成交總價單位為「柏瓏III」第2座6樓A5單位，實用面積692方呎，三房一套間隔，成交價1,095.26萬元，呎價15,827元；最高成交呎價單位為「柏瓏III」第1座17樓A2單位，實用面積562方呎，兩房連儲物室間隔，成交價944,66萬元，呎價16,809元。

滶晨錄「一客兩食」 斥逾2600萬掃2伙兩房戶 新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」，周末連環沽10伙，共套現近1.5億元，更錄大手買家「一客兩食」，斥資逾2,600萬購入2伙兩房戶，同屬兩房雙套設計，包括第2座37樓B單位，實用面積496方呎，售價1,339.2萬元，呎價27,000；及第2座35樓B單位，實用面積496方呎，售價1,327.2萬元，呎價26,758元。