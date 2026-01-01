SIERRA SEA 2B期首輪截收逾4.2萬票 超額逾256倍｜西沙新盤

銷售安排1號發售的186伙，當中165伙為價單單位，其餘21伙則以招標形式發售。價單單位當中有118伙為兩房單位，47伙為三房單位。以最高15%折扣計算，折實售價由455.17萬至874.56萬元，折實呎價由10,018至12,476元，折實平均呎價為11,649元。價格最低單位第1座2樓J單位，屬於443方呎兩房單位，折實售價為455.17萬元；最低呎價單位為第2座G2樓H單位，屬於458方呎兩房單位，折實呎價為10,018元。

星期三的銷售安排分為A組和B組，Super A組最多可買3至6伙：購買3伙客人必須買2伙兩房單位加1伙三房單位；購買4至5伙客人，最多購買1伙三房單位；購買6伙客人，最多可購買2伙三房單位。A1組為購買3伙兩房的客人，A2組為購買1伙三房的客人，B組則可購買1至2伙。

「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027年2月16日。