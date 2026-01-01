滶晨系列單日沽4伙 四房大宅逾8500萬標售｜黃竹坑新盤

買家透露對新世界品牌情有獨鍾，亦看中「滶晨」大宅可飽覽深水灣海景，更設私人升降機前廳，尊享大宅氣派，屬區內珍罕供應。項目更由頂尖名流設計大師Martin Brudnizki匠心打造成南區超級豪宅，更是港島南港鐵站地標豪宅項目，坐擁港鐵站上蓋四通八達的地理優勢，故購入單位作自住用途。

其中「滶晨」標售1伙四房面向深水灣大宅，單位為第1(1B)座38樓P2單位，實用面積1,559方呎，屬四房雙套連工人房連洗手間設計，設私人升降機前廳，連一個停車位，售價8,574.5萬元，呎價55,000元。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨」系列銷情持續熾熱，即日共沽4伙，包括3伙以招標形式發售，共套現近1.8億元。

「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出749伙，佔全數單位逾90%，共套現近130億元。

即日起至2026年2月15日期間，簽署臨時買賣合約購買特選項目的New World CLUB 會員，即可獲贈由香港瑰麗酒店提供的非凡禮遇，包括極致奢華的尊貴住宿 — 尊貴海景客房住宿一晚、精緻餐飲 — 瑰麗冰室雙人早餐、煥發活力兼身心舒緩的60分鐘雙人深層肌肉按摩，以及價值二千元瑰麗禮品卡，優惠總值約2萬元。

「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎402至1,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為2026年12月31日。