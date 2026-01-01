深水埗桂林街大廈全幢放售 估值8000萬｜商廈市況

世邦魏理仕承業主委託為獨家代理出售深水埗桂林街127號。該物業為市場上罕有的全幢商住綜合大廈，坐落於深水埗港鐵站 C2出口正對面，現以私人協約形式出售，預計入場回報率高達 5%。市場指出，物業估值約8,000萬元。 物業位於桂林街與鴨寮街交界，屬區內最繁忙的地段之一，享有極高曝光度及全日不斷人流優勢。物業總建築面積約 3,822方呎，地下商舖表現理想，租金收入穩定，回報持續強勁。樓上住宅部分則受惠於完善交通配套及區內殷切的租賃需求，適合包括學生或宿舍營運者等多元租客群。轉角地段設計進一步提升物業的長遠吸引力，於深水埗市場中實屬罕見。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，深水埗正逐步發展成九龍最具活力的社區之一，而毗鄰港鐵站的物業更是市場上愈見珍罕。世邦魏理仕一直於住宅投資市場中保持領先地位，資本市場團隊在2025年成功完成七宗九龍區全幢唐樓成交，佔區內同類交易的大多數。同時，全幢住宅投資市場亦持續活躍，全年共錄得23宗交易，總成交金額逾70億元，買家涵蓋發展商、機構投資者及私人投資者。鄰近港鐵站及教育設施的資產一直因防守性回報、及增值潛力而備受追捧，相信桂林街127號亦不例外。