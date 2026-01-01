SIERRA SEA 月內兩破收票紀錄

「SIERRA SEA」2B期首輸發售的186伙，當中165伙為價單單位，其餘21伙則以招標形式發售。價單單位中有118伙為兩房，47伙為三房。以最高15%折扣計，折實售價455.17萬至874.56萬元，折實呎價10,018至12,476元，折實平均呎價為11,649元。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」再創紀錄！項目2B期首輪銷售於昨日截票，經核數後共接獲42,517個購樓意向登記，當中包括738票為代理入票，以明日價單形式發售165伙計，即收票超額認購逾256倍。是次收票較同系2A期本月初首輪截收42,330票更高，一個月內兩度自我打破本港歷年新盤首輪收票紀錄。

新地會推送商場贈券

星期三的銷售安排分為A組和B組，Super A組最多買3至6伙：A1組為購買3伙兩房的客人，A2組為購買1伙三房的客人，B組則可購買1至2伙。為慶祝新地會30周年，項目推出「新地會30周年會員置業有禮」，首10名合資格買家將獲贈1萬元西沙GO PARK商場贈券。此外，新地會會員只需按照指定價單購買「SIERRA SEA」住宅物業，即可享有1%的售價折扣優惠；同時購買指定住宅物業可獲1萬元折扣或家具禮遇。

「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，涵蓋二至四房。