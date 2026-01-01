雅盈峰加推三房戶周五招標 一周連沽4伙｜中環新盤

盈大地產(432)及資本策略(497)合作發展的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」以招標方式發售以來頻錄成交，今日(27日)宣布沽出17樓A單位，成交價 4,321.8萬元，呎價42,000元。發展商昨晚(26日)上載最新銷售安排加推1伙三房戶應市，將於周五(30日)招標出售。

最新招標單位為項目19樓A單位，屬三房一套房間隔，實用面積為1,029方呎。單位座向東南，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，能遠眺香港公園雙園延綿翠綠。單位層與層之間的高度達3.3米，採光及空間感極佳。廚房為梗廚設計，切合家庭客戶居住需求，配備德國頂級品牌Poggenpohl 櫥櫃，以及國際豪宅標配的Gaggenau設備，其中包括酒櫃及鐵板燒爐等設備一應俱全。