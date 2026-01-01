雲向部署農曆年後開價 參考大圍等東鐵綫樓盤｜上水新盤

楊聰永稱，項目具有東鐵綫優勢，更坐擁北部都會區發展潛力，價錢會先參考大圍、沙田等東鐵綫沿線物業。他透露，項目自公布售樓說明書後，累收約2,000個查詢，當中約500個來自內地客群。

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」今日(27日)公布最新部署，永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目現時建築進度已接近平頂階段，預計落成日期為明年3月，樓花期長約1年，現正式啟動宣傳工作，部署農曆新年後公布首張價單，涉及最少153伙。

看好樓價年內升最多 8%

展望後市，楊聰永認為樓市近半年利好因素增多，無論一手及二手成交暢旺，樓市「小陽春」似乎提前出現，預計樓市交投穩步向上，樓價年底前可上升約5%至8%。

永泰地產發展有限公司銷售及市務總監周雅詩稱，「雲向」步行至港鐵上水站 A1 出口僅需約8分鐘 ，一線直達羅湖、落馬洲及金鐘站等；亦可一線直達包括香港中文大學、浸會大學、城市大學及香港理工大學等。

永泰地產發展有限公司助理銷售總監梁富華表示，整個發展項目合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩位，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。