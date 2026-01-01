ONE STANLEY逾1.07億標售洋房 項目本年第2宗逾億成交｜赤柱豪宅

剛成交之30號洋房命名為「Aegis」，象徵希臘神話中的神盾，帶有庇護與支持的意思。該洋房位於臨海第三排「CORAL AVENUE」，屬四房兩套連書房、工人房、工作間、2個儲物房、前後花園及天台間隔，實用面積2,788方呎，地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度高達4.2米，氣度非凡。客飯廳空間分明，最長逾7米，最闊達5.7米，設特大落地玻璃趟摺門連接花園，花園面積504方呎，前迎壯麗海景。單位設有私人升降機直達每一樓層，突顯洋房氣派。

建灝地產旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，項目30號洋房，是日透過招標形式以成交價逾1.07億元售出，實用呎價達38,544元，成為項目在2026年第二宗逾億元洋房成交個案。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目繼上週錄得5號洋房以逾2.46億元成交後，旋即再錄得另1宗大額洋房成交，短短6日內連錄兩幢逾億元洋房成交個案。連同上述成交，「ONE STANLEY」至今已售出35伙，總成交金額達37.8億元，包括本月錄得的兩宗逾億元洋房成交涉逾3.5億元。

近月一手住宅市場氣氛向好，不少富豪買家看好豪宅市場後市，紛紛物色心儀豪宅物業，加上本港利率低企，相信對本港整體樓市發展起正面作用，加上優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，集團有意在農曆新年後調高「ONE STANLEY」單位的內部指引價，有信心將於短期再錄得成交。