2025全年二手居屋登記量按年微跌7% 量值齊回落｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2025年的財案宣佈將100元物業印花稅進一步放寬至價值400萬元或以下的物業，大幅推動細價樓成交；「居屋2024」於2025下半年沽清，加上發展商以貼市價推售細價樓盤，分薄準買家的焦點及購買力。而末季批出的「白居二准買證」為居屋二手市場帶來一場及時雨，令12月的登記量抽升至737宗，為33個月次高；惟全年登記量仍然受壓。根據土地註冊處最新資料，2025全年二手居屋錄5,279宗買賣登記，較2024年的5,671宗減少約7%，為近3年新低，亦是自2022年4,402宗低位連升兩年後首度回落。至於去年居屋成交總值約204.85億元，較2024年的224.35億元跌約9%。

平均每宗居屋 388.1 萬 九年新低 售價方面，2025年二手居屋平均每宗售價約388.1萬元，較2024年的395.6萬元下跌1.9%，連跌四年，較2021年歷史高位的535萬元低約27.5%，並創自2017年以來的9年新低。不過，在去年的登記當中仍有矚目登記個案，其中包括3月份九龍灣彩峰苑高層9室，單位實用面積634方呎，以高達800萬元轉手，呎價約12,618元，成交價相當於全年每宗平均售價的1倍有多。

樓價 6 個價格分類交投量按年錄 4 跌 2 升 按樓價作分析，6個價格分類交投量按年錄得4跌2升，其中價值600萬元或以上的組別跌幅顯著，成交宗數按年大減兩成半至175宗；而登記量最多的組別則為價值300萬元至400萬元以內的二手居屋單位，2025年共錄2,214宗，按年增加3%。如以地區劃分，港島及新界兩區均錄得近8%的按年跌幅，分別至562宗及3,317宗二手居屋登記；九龍區亦減少約5%至1,400宗。如按屋苑細分，2025年以九龍灣麗晶花園的成交登記量最多，共錄得143宗買賣，較2024年的104宗增加38%；至於上述屋苑期內成交總值約為5.74億元，按年升約39%。另外，天水圍天頌苑則以95宗登記成為亞軍，成交總值錄3.33億元。

新居屋白居二綠置居同推 今年登記料平穩 陳海潮表示，今年的「居屋2025」、「綠置居2025」以及「白居二」一同在第二季接受申請，一手居屋及綠置居將提供近萬伙單位，同時這批居屋的禁售年期從15年降低至10年，加快未來資助房屋的輪轉。此外，雖然今年「白居二」的配額進一步提升至7,000伙，但相信二手居屋仍會被一手居屋分薄需求而受壓。另一方面，宏福苑大火事件過後，市場料陸續增加對居屋單位的住屋需求，因此預期2026年二手居屋買賣會保持平穩，全年總登記宗數或於5,300宗水平窄幅橫行。