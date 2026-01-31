內地買家佔額日益擴大 背後原因並不複雜？

內地買家加快入市，背後原因並不複雜。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地樓市早已過了高回報年代，樓價升勢放緩，租金回報偏低，即使是一線城市亦難以吸引長線資金。以深圳為例，中原大灣區深圳指數已創十年新低，而深圳商品房平均租金回報率亦只有約1厘多，對追求穩定現金流的投資者而言，吸引力明顯不足，資金自然需要另覓出路。

近年愈來愈多內地買家來港置業，單計2025年，香港私人住宅市場中，約四分之一買家屬普通話拼音登記，全年涉及近1.4萬宗買賣，宗數及金額雙雙創下歷史新高。大家或可想像，如果沒有內地客，香港樓市每年成交量可能減少數千至1萬宗。

相比之下，香港住宅的租金回報表現明顯較佳。整體回報率普遍超過3厘，部分中小型單位甚至可達4厘或以上，與內地市場形成明顯落差。更重要的是，香港作為國際金融中心，具備成熟法律制度、清晰產權保障及資金自由進出的制度優勢，對內地投資者而言，不單是收租工具，更是資產配置與風險分散的重要一環。

在新盤市場，普通話拼音買家成交金額比重接近六成，可謂撐起半邊天，顯示內地買家對新盤去貨速度及定價策略的影響日益加深。(資料圖片)

此外，近年透過各類計劃來港的內地生、高才及專才人數持續增加，直接推高對優質住宅的實際需求，令租賃市場保持活躍，進一步強化買樓收租的投資意欲。政府全面撤辣，交易成本顯著下降，亦令跨境置業的門檻大幅降低，加快資金入市速度。

據中原地產數據顯示，2025年全港錄得逾5.66萬宗私人住宅買賣，當中1.39萬宗屬普通話拼音買家，按年上升約兩成，涉及成交金額高達1,410億元，並已連續兩年突破千億元大關，宗數與金額同創新高，且連續三年出現「價量齊升」。尤其在新盤市場，普通話拼音買家成交金額比重接近六成，可謂撐起半邊天，顯示內地買家對新盤去貨速度及定價策略的影響日益加深。

陳永傑認為，內地投資者來港買樓，並非單一因素所致，而是在內地回報下滑、香港租金回報較高、制度優勢明顯，加上人口持續流入的多重推動下，逐步形成一股具延續性的投資趨勢。內地客早已不再只是樓市的閒角，而是影響成交量、樓價走勢，甚至發展商推盤節奏的關鍵角色。