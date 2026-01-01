沙田新城市廣場新春投資逾1000萬 料歲晚人流生意錄雙位升幅

新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場今年新春斥資1,000萬元，以花藝裝置貫穿商場室內及戶外空間，打造日夜聯動、空間協作的賀年互動體驗，延伸全時段消費潛力。新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，配合「粵車南下」政策，新城市廣場與HomeSquare及帝都酒店聯手優化跨境自駕旅客體驗及提供獨家優惠，延長南下顧客逗留時間，有助刺激餐飲及零售消費，預料新春期間人流上升約10%，商戶生意額增長約12%
新城市廣場由即日起至3月3日於室內呈獻【花開結緣・風生水起】新春裝置，以象徵四季交替的多款仿生花打造五大祈緣打卡裝置迎接新春。當中，360度全景漫天飛花拍攝專區為必影熱點，而3.5米高的超巨型蘭花、祈緣風車及心型百花拱門亦營造浪漫節慶氛圍。今年商場的新春布置更融入寵物打卡專區，配合戶外空間【Pets Park 寵物同樂園】、【Chill Park】及【NTP Sky Garden】的寵物友善設施，在農曆新年期間吸引及帶動更多寵物主人到訪。
許嘉雯指，新城市廣場近年積極優化商場室內外空間設施，完善寵物友善元素，為寵物主人提供更多便利。集團考慮到不少寵物主人都會選擇留港與毛孩共度新春，因此商場團隊在設計賀年裝置時亦把毛孩列為優先考量，在【花開結緣・風生水起】5大打卡裝置增設寵物專屬拍照區。再加上新城市廣場現時有逾30間寵物友善餐廳及商舖，寵物主人在歲晚及新春期間可攜同毛孩共享團年飯、親友聚餐、扮靚及添置賀年新裝。展望未來，新城市廣場將持續優化寵物友善設施，並計劃於年底前優化1樓Pets Park寵物同樂園，為商場帶來新的消費動力。」
為加強新城市廣場室內與戶外空間的協同效益，商場7樓去年底優化後重新開幕的戶外空中花園【NTP Sky Garden】將配合室內花藝主題的新春佈置，再度聯乘日本知名光影藝術團隊NAKED Inc.，於晚上在全港商場最大的戶外水幕呈獻春日限定版【花之盛宴．光影匯演】，以香港洋紫荊與日本櫻花的邂逅及相融為創作主軸，透過藝術與科技結合，帶動夜間人流；日間則利用水池空間設計，首次推出「天空之鏡」及互動「水迷宮」兩大體驗，前者利用波平如鏡的池面拍攝城市與自然景觀交錯的唯美倒影，呈現海天一色、沙田美不勝收的天際線，後者則讓家長與小朋友在高低錯落、變幻莫測的水柱間互動玩樂，以日夜不同的體驗吸引全年齡客群及家庭客到訪。
許嘉雯稱，全新形象的戶外【NTP Sky Garden】自開幕以來深受區內外客歡迎。去年聖誕由NAKED Inc.打造的全港商場最大戶外水幕匯演，首兩個月已吸引約15萬人次到訪。今年新春，商場配合室內大型花藝主題布置，再度與NAKED Inc.合作，並結合日間全新的「天空之鏡」及水迷宮互動體驗，透過日夜聯動的節慶亮點延長顧客逗留時間，帶動全年齡客群消費。此外，配合商場由年廿四起延長營業時間，【NTP Sky Garden】的水幕匯演同步亦會延長，方便市民在團年飯及行花市後前來欣賞勾起沙田人共同回憶的音樂噴泉表演。今年商場斥資1,000萬元作新春推廣，預期在日夜雙重亮點裝置體驗、利是封禮盒及消費回贈活動帶動下預期新春期間人流上升約10%，商戶生意額增長約12%，其中餐飲、時裝、美妝、超市百貨及珠寶鐘錶將最為受惠。