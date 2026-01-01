沙田新城市廣場新春投資逾1000萬 料歲晚人流生意錄雙位升幅

新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場今年新春斥資1,000萬元，以花藝裝置貫穿商場室內及戶外空間，打造日夜聯動、空間協作的賀年互動體驗，延伸全時段消費潛力。新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，配合「粵車南下」政策，新城市廣場與HomeSquare及帝都酒店聯手優化跨境自駕旅客體驗及提供獨家優惠，延長南下顧客逗留時間，有助刺激餐飲及零售消費，預料新春期間人流上升約10%，商戶生意額增長約12%

新城市廣場由即日起至3月3日於室內呈獻【花開結緣・風生水起】新春裝置，以象徵四季交替的多款仿生花打造五大祈緣打卡裝置迎接新春。當中，360度全景漫天飛花拍攝專區為必影熱點，而3.5米高的超巨型蘭花、祈緣風車及心型百花拱門亦營造浪漫節慶氛圍。今年商場的新春布置更融入寵物打卡專區，配合戶外空間【Pets Park 寵物同樂園】、【Chill Park】及【NTP Sky Garden】的寵物友善設施，在農曆新年期間吸引及帶動更多寵物主人到訪。