首批不少於153伙 雲向 最快農曆新年後開價

楊聰永(左)稱，雲向自公布樓書後累收約2,000個查詢。(蘇文傑攝)

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，「雲向」現時建築進度已接近平頂階段，預計明年3月落成，樓花期長約1年。項目於2024年10月上載售樓說明書，他透露，迄今累收約2,000個查詢，當中約500個屬內地客。

今年一手市場開局強勁，本月迄今累錄超過2,048宗新盤成交，按月多逾五成，發展商亦積極部署推盤應市。永泰地產(369)旗下粉嶺粉錦公路新盤「雲向」昨公布正式開始展開宣傳，提供765伙，主打一房及兩房單位，最快農曆新年後公布首張價單，涉及最少153伙，定價會率先參考大圍、沙田等東鐵綫沿線物業成交價。

展望後市，楊聰永認為近半年來利好樓市因素增多，無論一手及二手交投暢旺，樓市「小陽春」似乎提前出現，料樓市交投穩步向上，樓價年底前升約5%至8%。

全盤只設4伙三房 均屬特色戶

永泰地產銷售及市務總監周雅詩稱，「雲向」步行至港鐵上水站A1出口僅需約8分鐘，一線直達羅湖、落馬洲及金鐘站等，亦可直達包括香港中文大學、城市大學等。

永泰地產助理銷售總監梁富華指，項目戶型涵蓋開放式至三房，實用面積196至868方呎，主打一房及兩位，分別佔全盤約58%及30%。當中僅設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積688至868方呎，連特大平台。