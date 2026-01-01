SIERRA SEA｜中原陳永傑：2B期首輪銷售投資者佔五成 最大手擬斥2300萬買4伙｜西沙新盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目上一期銷情火熱，累積大批向隅客，發展商打鐵趁熱，在短時間內再推售新一期單位應市，今天買家大多為上期的向隅客，今日出席客戶當中， 投資者入市比例明顯增加，投資者達約五成，最大手客戶打算斥資約2,300萬元購入4伙，包括1伙三房及3伙兩房單位。他稱，近期整體市況向好，股市暢旺，財富效應推動買家加快入市，新年前小陽春已確定。本月一二手成交暢旺，現時1月份一手成交達2,000宗，預計全月可達2,300宗，創2013年、13年以來1月份宗數新高。

該盤首輪共接獲42,517個購樓意向登記，當中包括738票為代理入票，以價單發售165伙計算，超額認購逾256倍。價單發售單位包括118伙兩房及47伙三房。扣除最高15%折扣後，折實售價由455.17萬至874.56萬元，折實呎價由10,018至12,476元，折實平均呎價11,649元。入場單位第1座2樓J室，實用面積443方呎，兩房間隔，折實售價455.17萬元；最低呎價單位為第2座G2樓H室，實用面積458方呎，兩房間隔，折實呎價10,018元。

至於今日銷售分為A組和B組，Super A組最多可買3至6伙：購買3伙客人必須買2伙兩房單位加1伙三房單位；購買4至5伙客人，最多購買1伙三房單位；購買6伙客人，最多可購買2伙三房單位。A1組為購買3伙兩房的客人，A2組為購買1伙三房的客人，B組則可購買1至2伙。