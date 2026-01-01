SIERRA SEA｜利嘉閣鄭健糧：大手客擲2200萬連買4伙投資｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2B期首輪銷售今日(28日)進行首輪公開發售165伙，利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，今早已有不少買家到場準備入場登記，場面熱鬧。

鄭健糧稱，項目規模宏大，加上有大量寵物友善配套，對長線收租甚有吸引力，預計是次的投資者佔比會達45%。該行錄得有買家大手購入4伙作長線投資，料涉資約2,200萬元。另外，亦有部分客戶購買多於1伙作自住及收租用途。

鄭健糧指，剛於今日公布的差估署樓價指數連升7個月，反映樓市氣氛持續理想，並未受長假期影響；預期新春後的一手及二手成交，都會進一步攀升。