地產
出版：2026-Jan-28 15:30
更新：2026-Jan-28 15:30

SIERRA SEA｜利嘉閣鄭健糧：大手客擲2200萬連買4伙投資｜西沙新盤

鄭健糧表示，該行錄得有買家大手購入「SIERRA SEA」2B期4伙作長線投資，料涉資約2,200萬元。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA2B期首輪銷售今日(28)進行首輪公開發售165伙，利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，今早已有不少買家到場準備入場登記，場面熱鬧。

鄭健糧稱，項目規模宏大，加上有大量寵物友善配套，對長線收租甚有吸引力，預計是次的投資者佔比會達45%。該行錄得有買家大手購入4伙作長線投資，料涉資約2,200萬元。另外，亦有部分客戶購買多於1伙作自住及收租用途。

鄭健糧指，剛於今日公布的差估署樓價指數連升7個月，反映樓市氣氛持續理想，並未受長假期影響；預期新春後的一手及二手成交，都會進一步攀升。

2B 1 (11) 2B 1 (10) 2B 1 (5) 2B 1 (6) 2B 1 (9)

該盤首輪共接獲42,517個購樓意向登記，當中包括738票為代理入票，以價單發售165伙計算，超額認購逾256倍。價單發售單位包括118伙兩房及47伙三房。扣除最高15%折扣後，折實售價由455.17萬至874.56萬元，折實呎價由10,01812,476元，折實平均呎價11,649元。入場單位第12J室，實用面積443方呎，兩房間隔，折實售價455.17萬元；最低呎價單位為第2G2H室，實用面積458方呎，兩房間隔，折實呎價10,018元。

至於今日銷售分為A組和B組，Super A組最多可買36伙：購買3伙客人必須買2伙兩房單位加1伙三房單位；購買45伙客人，最多購買1伙三房單位；購買6伙客人，最多可購買2伙三房單位。A1組為購買3伙兩房的客人，A2組為購買1伙三房的客人，B組則可購買12伙。

SIERRA SEA2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027216日。

即睇西沙SIERRA SEA 2B期最新資訊 (House730)

