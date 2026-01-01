差估署｜樓價指數連升7個月累漲4.22% 中原陳永傑：第一季由小陽春轉長升浪

差餉物業估價署今日(28日)公布樓價指數，2025年12月私人住宅售價指數報298.6點，按月升0.23%，已連升7個月，為逾4年最長升浪，累漲約4.22%。至於2025年全年樓價指數上揚約3.25%；去年12月租金指數再創歷史新高，按月升0.1%，去年全年累飆4.26%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於去年美國再次步入減息周期，美元貶值，促使香港物業再次成為避險及保值的投資工具。於租金升勢未止的原因下，租客轉租為買的個案增加，種種有利因素令香港樓市價量齊升。「小陽春」於農曆新年前提早出現，西沙灣新盤熱賣，推高1月份一手成交量，本月一手成交已超過2,000宗，料該項目今日發售全新一期亦將延續一Q清枱的佳績，於每日一手貨尾成交錄60至80宗的理想走勢下，料1月份一手成交可達2,300宗，創2013年一手新例實施以來、13年的同期新高。美國明日議息，香港下月將公布本年度《財政預算案》，陳永傑預計，兩者皆會為香港樓市帶來好消息，預料新年前後小陽春將延續並轉為長升浪。