差估署｜樓價全年飆3.25% 終止3連跌 利嘉閣：2026年樓價租金齊看升

陳海潮表示，近期所見，市況表現十分熱鬧，新盤熱銷，二手亦價量齊升，故料後市升幅會再次逐步擴大，初步預計2026年整體樓價至少可錄6%至8%的升幅。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，最新樓價及租金持續上升，當中樓價扭轉3年連跌的頹勢，全年反彈3.25%，租金則連漲3年，升幅按年略有擴大。差估署今日(28日)公布的最新數據顯示，2025年12月份私人住宅售價指數報298.6點，較11月的297.9點再升0.23%，已是連續9個月呈平穩或上升，期間自3月份的谷底累積反彈4.81%，創近18個月高位；而單計連續7個月升勢亦累漲4.22%。2025年全年，樓價累升3.25%，為連跌3年後首見反彈。

去年12月份樓價雖續上升，惟升幅有所收窄，主要受11月中旬至12月期間的實際市況影響，包括股市回軟及宏福苑大火，市場氣氛一度短暫轉冷所致。不過按半年計，2025年下半年樓價指數累升4.15%，為自2019年下半年以來、即6年半表現最好的一期，反映復甦力度明顯。