差估署｜樓價指數按年升4.3% 高力：預期豪宅市場漲幅更為顯著

就差餉物業估價署今日(28日)公布，2025年的12月份私人住宅價格指數，所有類型住宅收報298.6，按月上升0.2%，綜合 2025 全年私人住宅價格表現，累計上升 3.3%。另一邊廂，受高才移民及留學需求驅動，私人住宅租金指數全年收200.7，按年上升4.3%。

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰表示，香港住宅樓市於去年年中，受宏觀利率下調、港股持續做好引發財富效應、高才及留學需求帶動下，租務回報吸引，加上2024年施政報告「全面撤辣」，多重利好因素觸發熾熱市場情緒。一手大型項目尤其吸引投資者、長線家族基金及內地買家，作資產配置及自住用途。觀乎代理行數據，非本地買家（以普通話姓名拼音登記數目）去年在一手市場的入市比例最高見項目的70%，特別集中於包括啟德、西九龍及中半山等鄰近主要基建或具獨特優勢的大型新盤，使得相關區域的一手供應發展商擁有較大議價權。預期住宅樓價今年普遍具3至5%的增幅，而豪宅市場因供應獨特及地段優越，漲幅可能更為顯著。