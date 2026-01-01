「菜檔小天后」3街市旺舖變銀主盤 市值大減35%｜商舖市況

北角春秧街91A – 91H號明秀大廈地下H舖

連鎖菜檔「家農」老闆，「菜檔小天后」簡利珍旗下多個舖位淪為銀主盤，國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司獲委託為獨家代理公開招標出售三個位於傳統街市地段的民生旺舖，包括北角春秧街91A – 91H號明秀大廈地下H舖、天水圍天瑞路88號俊宏軒商場地下L19及L20號舖及葵芳盛芳街17-19號京寶大廈地下A1號舖。三個物業將交吉出售，現市場估值合共約8,100萬元，低於購入價12,470萬元約35%。

據了解，簡利珍於2020年以4,700萬元購入北角春秧街明秀大廈地舖，面積約1,200方呎，現時估值為約4,000萬元，即較購入價低700萬元或者約15％，截標日期為 3月 30日(星期一)；而天水圍俊宏軒商場地下孖舖則於2021年以5,000萬元買入，面積約710方呎，現時估值為約2,600萬元，較購入價低2,400萬元或者約48％，截標日期為 3月 30日(星期一)；另外，葵芳京寶大廈地舖於2018年以2,770萬元入手，面積約300方呎，現時估值為約1,500萬元，較購入價低1,270萬元或約46％，截標日期同為3月30日(星期一)。