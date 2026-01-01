101 KINGS ROAD標售3伙平台特色戶 單日套現逾3610萬｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」，今天(28日)成功以招標形式售出3伙平台特色單位，單日套現3,614萬元。
成交單位戶型涵蓋一房至兩房，實用面積225至343方呎，連195至314方呎平台，成交樓價介乎880萬至1,374萬元，成交呎價介乎39,111至40,058元。
宏安地產執行董事程德韻表示，項目今日連環錄得3宗成交，其中2宗來自同一組客人。買家心儀項目地理位置及完善交通配套，認為港島供應一向稀少，尤其優質的特色單位更為珍罕，故即時決定購入作自住用。觀察近日市場成交，集團看好未來港島的樓市走勢，是次推出少量平台特色單位後可見市場反應熱烈，不排除稍後會推出其他特色單位應市。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，今日單日錄得之3宗成交平均呎價為39,802元，為集團進帳3,614萬元。直至今日項目已成功沽出210伙，銷售率約84%，總銷售額超過20億元。
「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。