101 KINGS ROAD標售3伙平台特色戶 單日套現逾3610萬｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」，今天(28日)成功以招標形式售出3伙平台特色單位，單日套現3,614萬元。

成交單位戶型涵蓋一房至兩房，實用面積225至343方呎，連195至314方呎平台，成交樓價介乎880萬至1,374萬元，成交呎價介乎39,111至40,058元。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目今日連環錄得3宗成交，其中2宗來自同一組客人。買家心儀項目地理位置及完善交通配套，認為港島供應一向稀少，尤其優質的特色單位更為珍罕，故即時決定購入作自住用。觀察近日市場成交，集團看好未來港島的樓市走勢，是次推出少量平台特色單位後可見市場反應熱烈，不排除稍後會推出其他特色單位應市。