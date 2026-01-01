熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jan-29 08:00
更新：2026-Jan-29 08:00

市區連爆驚人蝕讓慘案！何文田三房業主持貨11年勁輸1416萬｜二手市況

分享：
1416

市區連爆驚人蝕讓慘案！何文田三房業主持貨11年勁輸1416萬｜二手市況

adblk4

市場消息指，何文田天鑄第7座高層D室，實用面積約1,479方呎，三房間隔。原開價5,500萬元放售，經議價後累劈1,120萬元或約20.4%，以4,380萬元沽出，呎價約29,615元。

資料顯示，原業主於2015年以約5,796.5萬元購入單位，持貨約11年，現轉售帳面大幅虧蝕1,416.5萬元，物業期內貶值約24.4%

油塘曦臺三房放盤兩年劈價近40%賣出

據土地註冊處資料顯示，油塘曦臺第1座高層B室，實用面積約795方呎，屬三房間隔。

據悉，單位於2024年初放售，當時開價1,800萬元，經過多次調整價格後，最終於上月以約1,095萬元沽出，累減705萬元或約39.2%，呎價約13,774元。原業主於2021年以約1,898.5萬元入市，持貨約5年，現轉售帳面虧損803.5萬元，物業期內蒸發約42.3%

adblk5

T1 Y1 SS1 LA2

黃竹坑晉環三房5年冧價近千萬

向來被視為保值力強的鐵路盤，亦有業主不惜忍痛止蝕離場。市場消息透露，黃竹坑站晉環第2A座高層A室，單位實用面積約765方呎，三房間隔，以1,900萬元獲內地客承接，呎價約24,837元。

據悉，原業主於2021年以2,891.8萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕991.8萬元，物業期內冧價約34.3%

黃竹坑揚海三房5年損手逾「7球」

同區另一屋苑、港島南岸揚海第1A座高層D室，單位實用面積約751方呎，三房間隔。原叫價2,000萬元放售，議價後減價32萬元或約1.6%，以1,968萬元易手，呎價約26,205元。

adblk6

據悉，原業主於2021年以約2,735.8萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失約767.8萬元，物業期內大幅跌價約28.1%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖）

ADVERTISEMENT

請你食東海堂十勝紅豆小丸子栗子年糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務