連續4輪價單「一Q清」 SIERRA SEA 2B期即添食 兩房最平460萬

SIERRA SEA 2B期首輪開賣不足5小時，沽清價單發售的165伙。 (吳康琦攝)

一手市場氣氛熾熱，新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2B期昨日首輪價單發售165伙，由上午約9時30分開賣，市場消息指，截至下午約1時45分，全數單位售罄，延續對上同系列2A期三輪價單均即日「一Q清」強勁勢頭。發展商即晚加推3號價單共196伙，折實價460.1萬元起，折實平均呎價約12,423元。 「SIERRA SEA」2B期昨日首輪銷售現場氣氛熱鬧，大批準買家分組在售樓處排隊報到等候揀樓，最終開賣不足5小時全數165伙沽清。利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，該行錄得有大手客買4伙作長線投資，涉資約2,200萬元；另亦有部分客戶買入多於1伙作自住及收租用途。

柏蔚森

柏蔚森首賣車位 單日吸金逾4200萬 新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區「柏蔚森」昨日首度發售車位，當中私家車車位售價由218萬至248萬元，電單車車位售價由18萬至20萬元，即日售出11個私家車車位及6個電單車車位。同時錄得2宗海景兩房成交，其中「柏蔚森II」Harbour Forest第2座16樓B室兩房，實用面積389方呎，以804萬元售出，呎價20,668元。項目單日連同車位共套現逾4,200萬元。