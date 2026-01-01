雅盈峰一周連售5伙 吸金近2.3億 加推三房周日招標｜中環新盤

盈大地產(432)及資本策略(497)合作發展的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」今日(29日)招標售出15樓C室，實用面積1,017方呎，成交價4,230.72萬元，呎價41,600元。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自上載售樓說明書以來，於一周內招標售出5伙，套現近2.3億元。為回應市場需求，昨晚已上載最新銷售安排，加推1伙三房單位，為19樓B室，實用面積1,074方呎，將於周日(2月1日)招標出售。

斥資1億打造項目展銷廳

陳惠慈指出，集團斥資近1億元打造項目位於中環雲咸街33號的展銷廳，計劃最快下周起開放予公眾預約參觀。展銷廳設有1個示範單位，參照項目「CENTRUM COLLECTION」 22樓B室為藍本搭建，屬無改動連裝修及家具，實用面積1,074方呎，三房兩套間隔。她稱，項目自上載售樓說明書以來接獲數百宗來自高端客戶的查詢， 大多數來自傳統豪宅區包括山頂、中半山，亦不乏來自內地的豪宅買家。其中更不乏查詢大手購入全層單位的意向。