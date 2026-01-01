泰峯一星期沽18伙套現逾1.84億 下周一調整折扣優惠至21%(多圖)｜九龍灣新盤

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」，現樓落成以來銷情持續暢旺，過去六天(1月23日至1月28日)更連錄18宗成交，當中9宗更為逾千萬元成交個案，18個單位及車位成交金額逾1.84億元。
王新興集團董事總經理王惠貞表示，「泰峯」自開放現樓參觀以來，一直吸引眾多意向人士到項目現樓參觀，他們均鍾情項目交通方便，同時會所配套優質，加上單位空間配置舒適而且價格非常相宜，故此紛紛入市。
踏入2026年，項目銷情更進一步加快，截至今日(29日)項目單月累沽33伙，近六天已累沽18伙；當中有部分業主搬入項目後對物業質素深感滿意，並介紹親友選購項目。整個項目累售超過694伙單位，總成交金額逾50億元。
鑑於項目盤源漸減，集團剛公布更新價單，調整扣減優惠，以90天現金優惠付款計劃為例，買家可享最高折扣為21%。新價單將於下周一(2月2日)生效，相信意向買家將把握本周末時機加快入市。
設同區罕有雙住客會所 總面積近2萬呎
王新興集團銷售總監陳芷湄小姐表示，「泰峯」設有同區罕有的豪華雙住客會所，包括3樓的庭園會所 (Garden Clubhouse)及位於28樓的空中會所 (Sky Clubhouse)，兩個會所總面積近2萬方呎，而位於27樓的空中花園5則提供緩跑徑、主題花園及室外瑜伽平台等，會所連空中園林合共提供超過20項設施，由暢泳、曬日光浴、水療、健身室、瑜伽，到兒童遊樂、閱讀室、燒烤園、私人宴會場地、咖啡吧和天空酒窖等，同時亦應住戶需求，增設了乒乓球、鋼琴室及麻雀設施，設備一應俱全，應有盡有，體貼住客各式需求，悠閒舒適穿梭於綠意與都市之中。
「泰峯」樓高40層，由2幢(合共4座)住宅大樓組成，提供807伙，住宅單位實用面積介乎約235至3,415方呎，主要涵蓋一房至三房間隔，並提供小量開放式及特色單位。