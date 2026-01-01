泰峯一星期沽18伙套現逾1.84億 下周一調整折扣優惠至21%(多圖)｜九龍灣新盤

泰峯設有同區罕有的豪華雙住客會所。

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」，現樓落成以來銷情持續暢旺，過去六天(1月23日至1月28日)更連錄18宗成交，當中9宗更為逾千萬元成交個案，18個單位及車位成交金額逾1.84億元。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，「泰峯」自開放現樓參觀以來，一直吸引眾多意向人士到項目現樓參觀，他們均鍾情項目交通方便，同時會所配套優質，加上單位空間配置舒適而且價格非常相宜，故此紛紛入市。

踏入2026年，項目銷情更進一步加快，截至今日(29日)項目單月累沽33伙，近六天已累沽18伙；當中有部分業主搬入項目後對物業質素深感滿意，並介紹親友選購項目。整個項目累售超過694伙單位，總成交金額逾50億元。