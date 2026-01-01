中原亞太區去年營業額逾43.5億 促成逾7200宗一手成交 創13年新高｜代理動態

中原地產昨晚(28日)假座香港會議展覽中心舉行2026餐舞會，今年餐舞會以「起始與未來」為主題，象徵著中原精英們秉持初心、擁抱挑戰，並展現與時並進、積極邁向AI科技時代的決心。中原眾精英昨晚位位盛裝赴宴，聚首一堂，場面相當熱鬧。

2025年是樓市轉勢年，隨著減息周期重臨，香港物業再次成為避險工具，年內樓價觸底回升。中原地產精英充分把握機遇，再創輝煌業績，中原地產亞太區2025年全年錄逾43.5億元營業額，按年升5%。

2025年一二手私人住宅買賣登記宗數分別創出6年及4年新高，中原地產表現亦緊貼市場，促成逾7,200宗一手成交，是2013年一手新例實施以來新高紀錄，當中錄得161個項目的銷售冠軍，再度力壓同行，成為促成最多一手成交及勇奪最多銷售冠軍的地產代理公司。於餐舞會上，中原地產精英們的努力獲得一眾管理層的肯定及嘉許。2026年於管理層帶領下，中原地產亞太區誓將再創高峰，營業目標43.968億元。