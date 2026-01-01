DEEP WATER SOUTH錄逾2000個查詢 最快下月上旬公布樓書｜黃竹坑新盤

他稱，當中第6B期「GRANDE BLANC」的四房大宅，全數逾1,500方呎，盡覽深水灣、壽臣山盛景，更尊設私人電梯大堂，無論開則、景觀及配套均屬極致奢華，盡顯住戶尊貴地位，區內極之罕有，因此尤其受富豪級準買家追捧，考慮第6B期全數單位採用招標形式發售。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」今日(29日)公布最新部署，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已錄得逾2,000查詢，正積極與港鐵商討，有望最快2月上旬公布售樓說明書，並隨即展開大單位招標。

逾 10 萬呎南法度假式雙會所及園林

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠指，今日首度介紹項目的「南法度假式雙會所THE MARINA」，連同園林空間「南法庭園」，總面積超過10萬方呎，設有逾50項設施。特別邀請國際頂級室內設計團隊Rottet Studio，以「南法名流貴族生活」為主題，打造媲美頂級遊艇會的尊貴設施。會所尊設近5,900方呎、七大水主題度假空間，當中最矚目的屬港島南岸獨有梯級式無邊際泳池「INFINITE BLUE」。

會德豐地產(項目設計及市務)總經理潘鴻文稱，「DEEP WATER SOUTH」採用罕有的雙會所設計，除住客會所「THE MARINA」外，更設港島南岸中央會所。項目特設專屬通道直達中央會所，尊享多用途運動場、室內泳池等水陸設施，屬港島南岸各項目中罕有。另外，特別打造一個獨家VIP通道，直達中央會所的室內泳池，無需經過中央會所大堂，屬整個港島南岸各項目中，唯獨項目有此優勢。