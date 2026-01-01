50指標屋苑買賣按周微減1% 利嘉閣：新盤接力開售仍維持高位 買家入市意欲強勁｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市旺勢持續，剛過去一周，縱然面對兩個新盤接力開售並沽清的競爭，二手屋苑交投亦能維持在高位穩步推進，反映各類買家入市意欲強勁。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（19/1—25/1）共錄137宗買賣個案，較前周（12/1—18/1）的138宗減少1%，為自2024年十一月初以來的64周(逾十四個月)次高。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

三區兩跌一升 港島區按周增 56% 按地區劃分，上周九龍及新界區交投量雙雙減少，港島區則按周增加，當中新界區21個指標屋苑上周共錄51宗買賣，較前周的65宗減少22%，其中藍天海岸交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；嘉湖山莊錄得5宗買賣，較前周的12宗減少58%；名城則錄得2宗買賣，按周減幅達50%；柏慧豪園及錦繡花園各錄3宗成交，按周分別減少40%；灝景灣交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄44宗交投，較前周的46宗減少4%，當中德福花園交投量由前周的6宗，減少83%至上周的1宗；海逸豪園及維景灣畔分別僅錄1宗買賣，按周分別減少50%及80%；美孚新村期內則錄得6宗交投，較前周的8宗減少25%。

14 個屋苑錄「零成交」 按周升 1.8 倍 至於，港島區8個指標屋苑上周共錄42宗買賣，較前周的27宗增加56%，其中嘉亨灣交投量由前周的1宗，大增4倍至上周的5宗；藍灣半島及海怡半島各錄4宗及2宗成交，分別按周增加3倍及1倍；太古城及康怡花園各錄18宗及7宗交投，分別按周增加64%及75%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的5個增加1.8倍，當中九龍區及新界區分別佔7個及6個屋苑，港島區則佔1個。