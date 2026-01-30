2025年「居二」市場大跌12% 仍為千禧年來次旺｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年本港樓市回穩升溫，成交量值在100元印花稅放寬後穩步上升。而「居二」市場則在10月批證後迎來一個小爆發，在自2024年5月以來，未補價居屋買賣登記量重破400宗大關，分別在10月及11月勁錄419宗及525宗。根據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，綜觀2025年全年，全港錄得2,990宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較2024年的3,400宗跌約一成二；居二市場買賣大跌12%主因是前年公屋富戶政策所帶來的高基數所致，但按年仍然保持千禧年至今次高紀錄。而同期物業成交總值錄約177.99億元，按年跌約一成三，但已連續五年維持逾百億的居二成交總額。

去年未補價居屋均價 394.6 萬 按年微跌 1.1% 雖然去年本港整體樓市回暖，低迷數年後反彈，但年內一眾的細價私宅新盤以及9,700伙一手居屋綠置居沽清，大幅分薄二手居屋的需求，而在細價居屋主導下，平均售價按年再微跌。2025年每宗居屋第二市場成交平均價約394.6萬元，較2024年約399.2萬元按年微跌1.1%，平均成交價時光倒流至2016年底的水平。至於去年最矚目成交為在十二月錄得筲箕灣東旭苑中層單位的個案，成交價值為770萬元，單位實用面積為約650方呎，呎價約11,846元。

6 個價值類交投量按年五跌一升 200 萬元以下逆市升 86% 按物業價值劃分，6個價值分類交投量按年錄一升五跌，其中600萬元以上的高價組別，成交宗數按年減24%至125宗；而登記金額亦縮水25%至7.95億元。另一方面，200萬元以下的細價組別則逆市上升86%至67宗，登記金額更從前年六千萬元上升至去年逾一億元。若按屋苑劃分，去年天水圍天頌苑共錄90宗買賣，涉及總值約3.16億元，按年分別增11%及7%，並為上年熱賣居屋屋苑之首。此外，九龍灣彩興苑在五年禁售期完結後勁錄59宗登記，按年抽升近1.4倍，去年成交總值錄約2.22億元，按年勁升逾1.3倍。