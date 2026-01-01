雅盈峰示範單位｜1074呎無改動三房雙套 三合一露台、廳房同向設計(多圖有片)｜中環新盤

盈大地產(432)及資本策略(497)合作發展的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。項目位處半山傳統豪宅地段，坐擁得天獨厚的地理優勢，鄰近佔地60萬方呎的香港動植物公園，能遠眺香港公園及香港動植物公園，雙園延綿翠綠， 以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致。 發展商斥資近1億元打造項目位於中環雲咸街33號的展銷廳，為配合項目矜罕半山地段，特邀國際頂尖建築翹楚攜手合作，當中包括著名建築師Paul Kenkō Tange丹下憲孝、享譽國際的室內建築師André Fu及知名園景大師1moku工作室創辦人菅宏文Hirofumi Suga。是次開放的展覽廳及示範單位均由室內建築師André Fu傅厚民親自主理，演繹其標誌性的「Relaxed Luxury低調奢華」設計美學。

示範單位參照項目「CENTRUM COLLECTION」22樓B室為藍本搭建，屬無改動連裝修及家具，實用面積1,074方呎，三房兩套間隔。此為無改動示範單位，將連同現場所展示、由室內建築師André Fu挑選的所有傢俬及精緻裝修出售予準買家。單位擁逾8米闊的客飯廳，並連接近60方呎的「三合一露台」，可飽覽香港動植物公園及香港公園雙園延綿翠綠。間隔採用廳房同向設計，無論身處客飯廳或主人套房均可享香港動植物公園及香港公園雙園景致。至於單位層與層之間高度達3.3米，空間感十足。

⇊ 雅盈峰「 CENTRUM COLLECTION 」 22 樓 B 室 ⇊

為呼應單位將來可享的雙園景致，室內整體是沉穩淺亮的原木色與溫和淡雅的綠色調，並結合天然雲石、金屬和布藝等豐富材質的運用。客廳放置André Fu Living布藝梳化、雲石茶几及圓潤弧形地毯等營造一處雅緻舒適的會客休憩區。客廳旁邊是方正的用餐區域，放置六人餐枱及淡灰色餐椅，並以金屬透明吊燈點綴。背面的幾何木飾面演繹André Fu標誌性的「Relaxed Luxury低調奢華」設計美學。 開放式廚房設有一座宛如翡翠的天然石中島，適合宴請一眾親朋歡聚時營造餐廚互動。廚房配備國際級豪宅配置的德國品牌GAGGENAU一系列家電，包括電磁爐、日式鐵板燒爐、氣體爐、蒸爐、焗爐及雪櫃等。同時配置GAGGENAU 嵌入式酒櫃，可收藏多達99瓶美酒，並特設三個獨立控制溫度區，住戶可以不同的適切溫度存放珍藏。

主人套房面積逾100方呎，與客廳同向可飽覽香港動植物公園及香港公園雙園延綿翠綠，擺放特人床仍可三邊落床。牆身以布藝飾面及木條設計，營造溫馨舒適感。連接主人浴室的一面趟面以鏡面鋪設，增強空間感。主人浴室地板鋪墊淡雅淺灰色天然石，設有英國品牌Claybrook浴缸及淋浴間，配以美國著名奢華浴室品牌Kallista水龍頭。另外主人套房設有衣帽間，提供一個展示戶主收藏的空間。套房面積約90方呎，同樣朝東南，可享香港動植物公園及香港公園雙園景致。設計師特意打造梳妝台區域及開放式衣櫥，讓視覺延伸至套房浴室。特色壁紙以金色紋理點綴，通過細節體現出裝飾藝術的奢華和動感。