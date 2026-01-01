2B期熱銷連環加推 SIERRA SEA 周日次輪開賣350伙

「SIERRA SEA」2B期首輪沽清價單發售165伙，新地副董事總經理雷霆形容銷情為萬人空巷，勁勢持續，盛況同較早前2A期的情況不遑多讓。有見市場仍有海量向隅客，即晚加推3號及4號價單，分別涉196伙及161伙。至於美國聯儲局維持利率不變，本港三大發鈔銀行亦跟隨維持最優惠利率不變，雷霆預計今年銀行大機會繼續下調拆息，可減輕買家供樓壓力，相信農曆年後樓市會更加熱鬧。

本月新盤交投活躍，據本報統計市場已錄逾2,300宗一手成交，創2013年一手新例實施以來同期新高。新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」銷情熾熱，2B期首輪沽清後即連環加推3號及4號價單共357伙，同時落實周日次輪發售350伙，折實價460.1萬元入場。

新地代理執行董事陳漢麟指，周日發售單位包括244伙兩房及106伙三房，扣除最高15%折扣後，折實價460.1萬至973.67萬元，折實呎價10,168至14,311元，折實平均呎價12,469元。最低售價單位為Daffodil Tower第2座G2樓J室兩房，實用面積433方呎，折實價460.1萬元。次輪銷售將於今日下午4時截票，周六進行抽籤，周日上午9時30分開售，分為A組及B組發售。

雅盈峰一周連售5伙 吸金近2.3億

盈大地產(432)及資本策略(497)合作的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」昨日招標售出15樓C室，實用面積1,017方呎，成交價4,230.72萬元，呎價41,600元。盈大地產銷售及市務總監陳惠慈稱，項目自上載售樓說明書以來，於一周內招標售出5伙，套現近2.3億元。最新加推19樓B室三房實用面積1,074方呎，於周日招標出售。

陳惠慈續稱，集團斥資近1億元打造項目位於中環雲咸街33號的展銷廳，最快下周起開放予公眾預約參觀，設有1個三房兩套精緻裝修無改動示範單位。她指，項目現主力推售中層單位，有溫和的加價空間，幅度約1%至2%。