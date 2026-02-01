SIERRA SEA｜2B期次輪開賣350伙 中原陳永傑：大手客斥2687萬連購4伙｜西沙新盤

陳永傑表示，延續「SIERRA SEA」多次一Q清枱的佳績，料今日發售的350間將同樣沽清。

新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2B期今日(1日)次輪發售350伙，現場所見大批準買家於早上9時多已到達排隊報道等候揀樓，場面熱鬧，秩序井然。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，延續「SIERRA SEA」多次一Q清枱的佳績，料今日發售的350間將同樣沽清。今日發展商銷售安排預留較多單位予B組客戶，因此今日出席客戶以用家居多，佔約六成，以本地年輕上車客為主。

陳永傑指，大手時段該行錄得兩組客購入4伙，其中最大手斥資約2,687萬購入1伙三房及3伙兩房作自住及長線收租之用。