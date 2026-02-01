熱門搜尋:
出版：2026-Feb-01 12:48
更新：2026-Feb-01 12:48

SIERRA SEA｜2B期次輪開賣350伙 中原陳永傑：大手客斥2687萬連購4伙｜西沙新盤

陳永傑表示，延續「SIERRA SEA」多次一Q清枱的佳績，料今日發售的350間將同樣沽清。

新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2B期今日(1日)次輪發售350伙，現場所見大批準買家於早上9時多已到達排隊報道等候揀樓，場面熱鬧，秩序井然。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，延續「SIERRA SEA」多次一Q清枱的佳績，料今日發售的350間將同樣沽清。今日發展商銷售安排預留較多單位予B組客戶，因此今日出席客戶以用家居多，佔約六成，以本地年輕上車客為主。

陳永傑指，大手時段該行錄得兩組客購入4伙，其中最大手斥資約2,687萬購入1伙三房及3伙兩房作自住及長線收租之用。

他稱，1月份一手成交逾2,450宗，較去年12月大升約84%。創16個月新高，同時亦創2013年一手新例以來最旺一月。差估署指數連升七個月，是四年以來最長升浪，陳永傑指樓市基礎數據眾多，即使上周聯儲局維持息率不變，亦難阻樓市升勢。相信樓市已由短暫的「小陽春」步入另一輪樓市長升浪。

該盤今日發售單位包括244伙兩房及106伙三房，扣除最高15%折扣後，折實價460.1萬至973.67萬元，折實呎價10,168至14,311元，折實平均呎價12,469元。最低售價單位為Daffodil Tower第2座G2樓J室兩房，實用面積433方呎，折實價460.1萬元。

「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027年2月16日。

