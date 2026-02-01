維港．灣畔單日沽三房套戶及24個車位 套現逾8910萬｜啟德新盤

由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德現樓新盤「維港‧灣畔」，昨日(31日)售出1伙臨海大宅，為第1A座26樓A單位，屬三房一套加工作間連洗手間間隔，實用面積為819方呎，合約額3,066.4萬元，呎價37,441元，創項目售價及呎價新高。
同日首度發售住宅車位，即日速沽分別16個私家車車位及8個電單車車位 ，平均私家車車位售價逾356萬元，電單車車位為18萬元，總合約額為5,844.2萬元。
項目單日總合約額為8,910.6萬元。
