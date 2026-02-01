熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-01 17:35
更新：2026-Feb-01 17:35

維港．灣畔單日沽三房套戶及24個車位 套現逾8910萬｜啟德新盤

分享：
維港．灣畔單日沽三房套戶及24個車位 套現逾8910萬｜啟德新盤

中國海外地產有限公司董事總經理游偉光(左一)、助理總監何家宜(右二)、高級銷售經理陳國華(右一)、高級銷售經理溫偉華(中) 及銷售經理王卓勛 (左二)於臨海住客會所Club Voyage拍攝。

adblk4

由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德現樓新盤「維港‧灣畔」，昨日(31)售出1伙臨海大宅，為第1A26A單位，屬三房一套加工作間連洗手間間隔，實用面積為819方呎，合約額3,066.4萬元，呎價37,441元，創項目售價及呎價新高。

同日首度發售住宅車位，即日速沽分別16個私家車車位及8個電單車車位 ，平均私家車車位售價逾356萬元，電單車車位為18萬元，總合約額為5,844.2萬元。

項目單日總合約額為8,910.6萬元。

即睇啟德維港．灣畔第1A期最新資訊 (House730)

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務