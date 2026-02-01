熱門搜尋:
地產
出版：2026-Feb-01 18:15
更新：2026-Feb-01 18:15

DEEP WATER SOUTH特別策劃「港島南文化藝術深度遊」 遊歷百年古廟、藝術畫廊等｜黃竹坑新盤

DWS (2)

黃光耀身兼華人廟宇委員會財務及管理小組主席，親身娓娓道來天后廟所承載的文化信仰與豐盛歷史。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」於昨日(131)特別策劃「港島南文化藝術深度遊」，邀請一眾Club Wheelock會員、準買家，更特別邀得香港江蘇婦女聯合總會的尊貴會員，參觀香港仔天后古廟、於Tang Contemporary Art藝術畫廊體驗藝術鑑賞分享，再於高端運動私人會所The Spin Club品嚐貴精緻下午茶；旅途上更遊歷港島南貴族學校、頂級遊艇會等，以一連串文化歷史、藝術創意及高端生活品味，來一趟港島南多元瑰麗生活盛宴。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀身兼華人廟宇委員會財務及管理小組主席，親身娓娓道來天后廟所承載的文化信仰與豐盛歷史。活動更邀得著名藝術鑑賞家蘇媛，引領大家欣賞Tang Contemporary Art 畫廊的精彩作品與創作者的故事；更可參觀The Spin Club會員限定的高爾夫球、舞蹈空間等。來賓體驗今天的尊貴之旅後，十分嚮往港島南的多元生活氛圍，均表示非常期待DEEP WATER SOUTH正式推售。

黃光耀表示，「DEEP WATER SOUTH」毗鄰深水灣及壽臣山顯赫地段，而隨着「躍動港島南」發展藍圖逐步推進，港島南正邁向世界級文化旅遊勝地邁進，藝術、商業及多元配套相繼進駐，令區內逐步形成結合文化歷史、國際視野與高端生活方式的新核心。

DWS (5) DWS (1) DWS (7) DWS (6) DWS (9) DWS (8) DWS (4) DWS (3)

