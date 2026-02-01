十大屋苑周末成交按周升46.2% 中原：新年前「小陽春」已確認 料旺市會持續｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得19宗成交，按周升46.2%，並創24年3月至今約22個月新高，零成交屋苑維持2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日樓市整體交投氣氛向好，一手市場熱鬧，西沙新盤今天公開發售350伙亦即日沽清，不少買家趕新年前入市，見樓價持續回升，怕遲買會貴，新年前「小陽春」已確認，料旺市會持續。

太古城本周末錄得 6 宗成交 港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得6宗成交，交投暢旺。本周未成交單位為盧山閣中低層D室，實用面積670方呎，採三房間隔，單位座向東南方，望園街景，叫價約980萬元，議價後以950萬元成交，呎價14,179元。原業主於1976年以18萬元購入單位，持貨已經50年，現轉手帳面可獲利約932萬元，單位賺幅高達52倍。

新都城三房戶 763.8 萬成交 九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，新都城本周末錄2宗成交，包括2期3 座中層H室，實用面積538方呎，三房間隔，現以763.8萬元成交，呎價14,197元。原業主於2011年以427萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利336.8萬元，單位升值79%。

沙田第一城低層兩房戶呎價 12171 成交 新界區方面，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本周末錄2宗成交，包括32座低層H室，實用面積327方呎，屬兩房間隔，以398萬元承接，呎價12,171元。