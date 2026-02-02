十大屋苑開局表現暢旺！中原：1月錄227宗成交 創10個月新高｜樓市數據

2026年開局樓市表現暢旺，樓價升勢明確，買家逐漸適應追價，加上預期遲買會貴，入市決定有所加快。據中原地產數據顯示，總結1月份，十大屋苑錄227宗成交，較上月微升約2.7%，創10個月新高。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1月份一手及二手市場皆旺，新年前的「小陽春」已確定，近期股市暢旺，財富效應下亦推動買家加快入市，樓價已確定見底回升，不少買家怕遲買會貴，趁周末四出積極睇樓準備入市，帶動睇樓活動，料旺市會延續至2月份。

太古城交投重返 3 年前高位 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城1月份交投極其暢旺，錄41宗成交，按月升86%，重返約3年前、2023年2月錄41宗的高位，平均實用呎價約1.5萬元。 康怡花園上月錄 19 宗成交 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，市況好轉，藍籌屋苑成買家入市目標，康怡花園交投活躍，1月份錄19宗成交，按月增加1宗，平均實用呎價約13,278元。

黃埔花園呎價上揚 4% 中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸說，黃埔花園1月份錄得20宗成交，較上月的38宗大幅下跌近五成，交投明顯放慢，平均實用呎價則上揚4.1%，最新升至約13,777元。本月西沙新盤搶盡市場焦點，加上同區亦有上車新盤推售，區內二手交投略為受壓。

美孚新邨交投跌近一成 呎價升至 10774 元 中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨1月份錄得29宗成交，與上月32宗相比，按月下跌約9.4%；平均實用呎價則上升至約10,774元水平，按月升幅達3.3%，呈量跌價升現象。 沙田第一城交投創近半年新高 中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠指，沙田第一城1月份錄約31宗成交，較上月升約29.2%，創出近半年新高宗數，實用平均呎價約13,589元水平，亦較上月增約2.8%，價量齊升， 嘉湖山莊上月買賣按月多 8%