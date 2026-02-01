中原按揭：2025年新批新取用按揭均回升 12月定按選用比例創3年新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新金管局住宅按揭統計顯示，2025年全年新取用按揭及新批按揭皆從歷史低位回升，全年新取用按揭金額2,180億元，按年增加24%，宗數合共47,633宗，按年增加21%。而全年新批按揭金額共3,373億元，按年增加22.3%，宗數共71,155宗，按年升17%；其中新批轉按貸款宗數回升6.9%至7,962宗，同樣從歷史低位回升，涉及金額增加12.5%至353億元。全年新申請按揭亦增加14.1%至95,689宗。

住宅按揭量連跌三年後回復正增長 王美鳳解釋，2025年樓市發展持續向好，市場各方客源增加，用家及投資者包括轉租為買的用家、買樓收租投資者、趁低吸納的買家、以及來自內地或海外買家置業者均有所上升，物業交投持續暢旺帶動買家入市信心全面提升。銀行早於2024年起減息，現時按息已維持於偏低水平，加上一般存息歸零，推動資金尋出路尋求較好回報，基於物業租金回報高、樓價追落後回升潛力加大，料可持續吸引資金流向樓市，推動樓巿交投，帶動按揭登記量增加。2025年住宅按揭量在連跌三年後回復正增長，全年新取用按揭宗數及貸款額俱增長逾兩成。

展望後市，王美鳳分析，以上利好因素在2026年延續，預期今年樓市發展持續向好，並處於上升軌道。年內美息仍有望續跌有利本港拆息回落，而拆息下跌意味銀行資金成本下降，有利進一步推動銀行樓按積極取態並增加按揭優惠的意欲。預期2026年按揭貸款量及登記量持續增長。

12 月新批按揭額增 7% 一手增 8.2% 二手增 7.6% 轉按跌 0.6% 資料顯示，12月份新批按揭貸款額錄得312億元，與11月份增加7.1%。期內新批一手物業按揭貸款額按月增加8.2%至117億元。至於二手市場，期內新批按揭貸款額按月增加7.6%至168億元。轉按市場方面，期內轉按額微跌0.6%至27億元，反映在現行息口環境下，轉按誘因依然疲弱，導致轉按宗數及金額持續處於低水平。期內新取用按揭貸款錄4,158宗及200億元，較11月分別輕微增加0.1%及1.7%；12月份新申請按揭按月減少5.1%至7,612宗。

H 按選用比例輕微降至 89.8% 定按選用比例升至 4.8% 創 3 年新高 根據金管局2025年12月份統計數字，H按選用比例按月減少0.9個百分點至89.8%，較11月份90.7%回落；而P按選用比例由11月份的1.1%微升至12月份的1.3%。定息按揭選用比例則再增0.4個百分點至4.8%，創自2022年11月後3年新高。王美鳳解釋，市場上現有定按息率為2.73%，對比現時H按息3.25%低半厘(0.52厘)，基於未來減息空間收窄，H按息仍會維持現時封頂3.25%水平一段時間，促使2.73%定息計劃吸引力增加，吸引部分買家轉用定按鎖定低息，令定按的使用比例上升，導致H按比例輕微調整。大型銀行在12月中宣布延長定息按揭計劃的申請期，預期定按計劃使用率將進一步上升。