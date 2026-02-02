柴灣新翠花園豪華裝修三房獲外區用家承接 呎價1.26萬 26年升值2.5倍｜二手樓成交

中原地產杏花邨第二分行區域營業經理鄭俊輝表示，最新促成柴灣新翠花園3座高層A室成交，單位實用面積約520方呎，採三房間隔，以656.8萬元沽出，呎價約12,631元。

據了解，新買家為外區用家，鍾情新翠花園位處港鐵站上蓋且屬新鴻基發展，為柴灣龍頭屋苑，見單位間隔四正實用，擁豪華裝修可即買即住，遂決定入市自用。原業主於2000年以190萬元購入單位，持貨約26年，是次沽出帳面獲利466.8萬元，單位期內升值近2.5倍。

新翠花園位於柴灣道233號，1988年入伙，共有6座，提供1,488個單位。