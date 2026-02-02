馬鞍山新港城兩房獲上車客入手 呎價1.5萬 樓價11年升值7%｜二手樓成交

近日整體交投氣氛向好，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城最新錄L座中層07室成交，單位實用面積約338方呎，兩房間隔。

胡耀祖指，單位原開價530萬元，議價後以508萬元易手，呎價約15,030元。新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

據了解，原業主於2015年以475萬元購入單位，持貨約11年，是次轉售帳面賺33萬元，單位期內升值約7%。資料顯示，新港城位於馬鞍山鞍誠街18號，1993年入伙，分為5期共有20座，提供4,759個單位。