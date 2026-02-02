熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-02 15:00
更新：2026-Feb-02 15:00

馬鞍山新港城兩房獲上車客入手 呎價1.5萬 樓價11年升值7%｜二手樓成交

分享：
Mos5

新港城分為5期共有20座，提供4,759個單位。(資料圖片)

adblk4

近日整體交投氣氛向好，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城最新錄L座中層07室成交，單位實用面積約338方呎，兩房間隔。

胡耀祖指，單位原開價530萬元，議價後以508萬元易手，呎價約15,030元。新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

據了解，原業主於2015年以475萬元購入單位，持貨約11年，是次轉售帳面賺33萬元，單位期內升值約7%。資料顯示，新港城位於馬鞍山鞍誠街18號，1993年入伙，分為5期共有20座，提供4,759個單位。

adblk5
除甲醛方法｜超標全因建材?附淨化方法（am730製圖） 除甲醛方法｜甲醛是甚麼（am730製圖） 除甲醛方法｜甲醛是甚麼（am730製圖） 除甲醛方法｜甲醛測試劑（am730製圖） 除甲醛方法｜民間方法（am730製圖） 除甲醛方法｜清除方法（am730製圖） 除甲醛方法｜清除方法（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務