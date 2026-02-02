十大屋苑｜周末買賣按周大增50% 創98周最多 利嘉閣：看好樓價續升 加強入市信心

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場看好後市前景，一手及二手齊發，買家入市步伐加快，推動整體樓市交投進一步轉旺。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1月31日至2月1日)十大指標屋苑共錄得18宗二手成交，較對上周末(1月24日至25日)的12宗大增50%，創下自2024年3月23日以來的98周最多，並已連續4周保持在雙位數水平。

廖偉強指出，市場參與者已基本確認樓價今年看升達雙位數字，而去年已率先升達4%，故加強了市民的入市信心。此外，新盤近期多輪接力即日沽清，市況十分熱鬧，亦帶動二手市場齊步向好，買家相信農曆新年後小陽春情況更甚，故加緊入市步伐。另外，美聯儲局新任主席人選已定，市場憧憬未來續有減息趨勢，亦帶動整體入市意欲上升及加速。