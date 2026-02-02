十大屋苑｜周末買賣按周大增50% 創98周最多 利嘉閣：看好樓價續升 加強入市信心

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場看好後市前景，一手及二手齊發，買家入市步伐加快，推動整體樓市交投進一步轉旺。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1月31日至2月1日)十大指標屋苑共錄得18宗二手成交，較對上周末(1月24日至25日)的12宗大增50%，創下自2024年3月23日以來的98周最多，並已連續4周保持在雙位數水平。
廖偉強指出，市場參與者已基本確認樓價今年看升達雙位數字，而去年已率先升達4%，故加強了市民的入市信心。此外，新盤近期多輪接力即日沽清，市況十分熱鬧，亦帶動二手市場齊步向好，買家相信農曆新年後小陽春情況更甚，故加緊入市步伐。另外，美聯儲局新任主席人選已定，市場憧憬未來續有減息趨勢，亦帶動整體入市意欲上升及加速。
九龍區表現最佳 兩屋苑錄「捧蛋」
過去周末2天假期的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區錄得8宗買賣，表現最佳，港島及新界區各錄6宗及4宗成交。若以屋苑劃分，太古城表現凌厲，過去兩日勁錄6宗交投，其次美孚新邨則錄得3宗買賣。至於，捧蛋的屋苑仍有兩個，分別是康怡花園及杏花邨，兩日均暫未見成交。
太古城美菊閣中層2080萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，太古城於剛過去的周末表現凌厲，錄得6宗成交，其中一宗為美菊閣中層H室，實用面積約1,114方呎，成交價約2,080萬元，呎價約18,671元；另外，順安閣低層G室，實用面積約580方呎，亦以約918萬元易手，呎價約15,828元。總結一月份，太古城共錄得47宗二手成交。
美孚新邨高層戶售572萬
利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)分區董事郭永峰稱，過去兩天美孚新邨錄得約3宗成交，其中一個成交單位為4期百老匯街105座高層D室，實用面積約496方呎，成交價約572萬元，呎價約11,532元。另外，3期吉利徑8座一個高層D室，面積653方呎，亦以750萬元沽出，呎價11,485元。美孚新邨一月份共錄約32宗二手成交，平均呎價約10,818元。
嘉湖山莊共錄得31宗成交
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊過去兩天共錄得2宗買賣，其中包括美湖居1座中層B室，實用面積約623方呎，以約570萬元沽出，呎價約9,149元；屋苑1月份合共錄得31宗成交。