SIERRA SEA2B期周六三輪銷售218伙 入場價461萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2B期，昨日(1日)進行次輪銷售350伙，即日沽清，發展商今日(2日)隨即加推價單5號，合共131伙，並落實於周六(7日)進行第三輪銷售，以價單形式推售218伙。
第三輪銷售安排，包括153伙兩房及65伙三房。以最高15%折扣計算，折實售價介乎461.89萬至1,016.51萬元，折實呎價介乎10,085至14,821元，折實平均呎價12,830元。第三輪銷售中售價及呎價最低單位為第1座2樓H單位，屬於458方呎兩房單位，折實售價為461.89萬元，折實呎價為10,085元。其中，部分單位有最多約2.5%加幅。
加推的價單第5號，戶型涵蓋66伙兩房及65伙三房，折實售價介乎465.97萬至1,016.51萬元，折實呎價介乎10,174至14,821元。售價最低單位為第1座3樓H單位，實用面積為458方呎，折實售價為465.97萬元；最低呎價單位為第1座3樓H單位，實用面積為458方呎，折實呎價為10,174元。價單5號較之前的價單，部分單位有最多約3.5%的升幅。
大手客斥3880萬連掃6伙
新地副董事總經理雷霆表示，昨日次輪銷售A組時間即售出158伙，佔全部單位的45%，分別有三組客買入6伙、一組客買入5伙及五十組客買入2至4伙，其中最大手買家購入2伙三房單位及4伙兩房單位，斥資超過3,880萬元。
新地代理執行董事陳漢麟表示，昨日銷售後向隅客眾多，故即加推價單5號。本輪銷售包涵全數已推出的價單單位，另同時亦推出20伙單位於周五(6日)起招標。
第三輪銷售將於周四(5日)截止接收購樓意向登記，周五(6日)進行抽籤，並於周六早上九點30分正式開售。當日將分為A組和B組，Super A組客人最少買3伙，最多買4伙；A1組客人可購買1伙超過600方呎三房單位；B組客人只能購買1伙，A組共有93伙單位可供選擇，如有剩餘單位將撥入B組選購。
標售2伙花園特色戶
另外，今日以招標形式售出2伙特色戶，包括第1座G1樓J單位，實用面積395方呎，連317方呎花園，成交價為684.5萬元，呎價為17,329元；以及第3座G1樓J單位，實用面積395方呎，連317方呎花園，成交價為695萬元，呎價為17,595元。
「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027年2月16日。