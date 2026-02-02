SIERRA SEA2B期周六三輪銷售218伙 入場價461萬｜西沙新盤

第三輪銷售安排，包括153伙兩房及65伙三房。以最高15%折扣計算，折實售價介乎461.89萬至1,016.51萬元，折實呎價介乎10,085至14,821元，折實平均呎價12,830元。第三輪銷售中售價及呎價最低單位為第1座2樓H單位，屬於458方呎兩房單位，折實售價為461.89萬元，折實呎價為10,085元。其中，部分單位有最多約2.5%加幅。

加推的價單第5號，戶型涵蓋66伙兩房及65伙三房，折實售價介乎465.97萬至1,016.51萬元，折實呎價介乎10,174至14,821元。售價最低單位為第1座3樓H單位，實用面積為458方呎，折實售價為465.97萬元；最低呎價單位為第1座3樓H單位，實用面積為458方呎，折實呎價為10,174元。價單5號較之前的價單，部分單位有最多約3.5%的升幅。

大手客斥 3880 萬連掃 6 伙

新地副董事總經理雷霆表示，昨日次輪銷售A組時間即售出158伙，佔全部單位的45%，分別有三組客買入6伙、一組客買入5伙及五十組客買入2至4伙，其中最大手買家購入2伙三房單位及4伙兩房單位，斥資超過3,880萬元。