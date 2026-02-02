利嘉閣愛心贊助社區飯堂「銀杏冰室」全年租金 逢周五推出「利嘉閣愛心套餐」

利嘉閣地產一向為善最樂，積極參與不同的慈善工作，回饋大眾。踏入2026年，利嘉閣進一步實踐關懷，宣布愛心贊助《銀杏館》旗下深水埗「銀杏冰室」全年租金，以更大力度支援這間定價極低廉、提倡「豐儉隨喜，人人負擔得起」的社區飯堂，讓更多區內弱勢社群及低收入人士可以有尊嚴地享用平價而優質的餐飲，並可同時支持《銀杏館》繼續推動「長者就業」。
利嘉閣地產主席施慧勤表示，利嘉閣除了積極拓展地產代理業務，亦本着「取諸社會，用諸社會」的精神，為善不甘後人，並且經常鼓勵同事身體力行去關懷社會。《銀杏館》旗下的「銀杏冰室」，一直以社企的經營方式，支援社區的需要，讓不少低收入人士及弱勢社群，可用極低廉的價錢就得到溫飽。我們十分認同『銀杏冰室』的理念，同時亦深明他們的經營並不容易，尤其租金成本更是沉重的負擔，所以決定贊助「銀杏冰室」全年的租金支出，為社區上的有需要人士出一分力。
贊助期內，「銀杏冰室」逢星期五會特別推出「利嘉閣愛心套餐」，菜式定期轉換。此套餐會以每個20元的極低廉價格發售，為街坊提供豐富兼營養均衡的餐膳。
施慧勤指，利嘉閣與《銀杏館》已經有多次的慈善合作經驗，包括在疫情期間推出的「醫護置業慈善獎賞」，以及去年的「新春傳愛 置業有賞」活動。另外又連續數年認購《銀杏館》的愛心賀年福袋、愛心糭及愛心月餅。而去年中秋節更與多位利嘉閣同事，參與他們的派飯盒及派月餅的義工活動，親身體驗向街坊送暖。經過這幾年的合作，公司與《銀杏館》建立了良好的互信，並且深信透過這次的愛心贊助，可以幫助到更多有需要人士，貫徹利嘉閣「家的感覺」的精神。
銀杏館副總裁麥敏媚說，對於利嘉閣地產愛心贊助銀杏冰室今年全年租金，感到十分高興與欣喜，亦代表在冰室就職的長者，以及社區受惠人士向利嘉閣致謝。作為一間社區飯堂，「銀杏冰室」一直提倡「豐儉隨喜，人人負擔得起」，期望能夠幫助不同需要的階層，讓大家都可以有尊嚴地享用平價美食。