傲玟1月成交套現4.02億 三房三套連車位4198萬成交｜何文田新盤

原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，一月份錄得17宗成交，套現約4.02億元，平均呎價約20,300元。全盤累售237伙，套現金額突破70億元，平均呎價約23,140元。

1月份成交單位實用面積介乎848至1,445方呎，屬於兩房至三房戶型，成交價介乎約1,503萬至約4,198萬元，呎價介乎17,140元至29,052元。

「傲玟」項目總經理張詩韻表示，早前與昆士蘭保險香港合作推出買家置業可獲贈分別價值3萬元及5萬元保險禮券的優惠後，反應理想，1月份的睇樓量亦維持在350組客源以上的水平。當中，不乏新成交，包括1伙標準兩房單位呎價高達21,180元，此為3座27樓C室，實用面積為934方呎，造價1,978萬元。