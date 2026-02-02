熱門搜尋:
出版：2026-Feb-02 17:00
更新：2026-Feb-02 17:00

傲玟1月成交套現4.02億 三房三套連車位4198萬成交｜何文田新盤

傲玟1月成交套現4.02億 三房三套連車位4198萬成交｜何文田新盤

傲玟1月成交套現4.02億 三房三套連車位4198萬成交｜何文田新盤

原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，一月份錄得17宗成交，套現約4.02億元，平均呎價約20,300元。全盤累售237伙，套現金額突破70億元，平均呎價約23,140元。

1月份成交單位實用面積介乎8481,445方呎，屬於兩房至三房戶型，成交價介乎約1,503萬至約4,198萬元，呎價介乎17,140元至29,052元。

「傲玟」項目總經理張詩韻表示，早前與昆士蘭保險香港合作推出買家置業可獲贈分別價值3萬元及5萬元保險禮券的優惠後，反應理想，1月份的睇樓量亦維持在350組客源以上的水平。當中，不乏新成交，包括1伙標準兩房單位呎價高達21,180元，此為327C室，實用面積為934方呎，造價1,978萬元。

期内，項目亦售出1伙帶豪華裝修的示範單位，位於115A室，實用面積為1,445方呎，屬三房三套間格。是次售出住宅單位連一車位，造價為4,198萬元，呎價29,052元，成為一月份内最高總價及呎價的成交紀錄。

「傲玟」全盤提供401伙住宅單位，至今售出237伙，佔可售單位近60%；自20239月中重新推出市場發售，至今累積套現近63億元，平均呎價約22,600元。

