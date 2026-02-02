新世界九龍塘玫瑰街豪宅「滶蘊」 提供約100伙 部署季內推出｜新盤登場

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅項目今日(2日)正式命名為「滶蘊」(PAVILIA ROSA)，提供約100伙，主打三房及四房單位，並設少量特色單位，
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目售樓說明書及示範單位準備工作已屆最後階段，最快首季推出市場，傾向以招標形式發售，對銷情及價錢有信心。項目預計落成日期為2027年11月30日，樓花期長約22個月。
項目名稱靈感由來，何家欣指，其英文名「ROSA」沿用項目所坐落的Rose Street（玫瑰街），寓意瑰麗與優雅，秉承集團「PAVILIA COLLECTION」系列的一貫卓越品質，是次為集團首度將此頂級系列引進九龍核心、傳統低密度私人豪宅地段，毗鄰九龍塘知名豪宅屋苑。至於中文名「滶蘊」中，「滶」有翱翔的意思，代表項目傳承同系「滶晨」之精粹；而「蘊」則寓意才、學識及內於修養，配合項目位處書香世家，深受百年「花園城市」深厚文化底蘊所薰陶。
新世界發展營業及市務部助理總經理陳冬陽指，「滶蘊」毗鄰四通八達的港鐵九龍塘站，屬港鐵東鐵綫、觀塘綫，以及未來中鐵綫(擬議中)的三綫交匯點，交通網絡極為便捷，盡享「南金融、北創科」新產業布局優勢。
新世界發展營業及市務部助理總經理高翠宜表示，「滶蘊」坐擁優越的校網資源，涵蓋著名幼稚園、傳統名校、國際學校，以至頂尖大學學府，區內均一應俱全，為下一代提供一站式的優質教育環境。
資料顯示，「滶蘊」前身為玫瑰苑，位置鄰近港鐵九龍塘站。新世界發展於2019年開始進行收購，收購足夠業權後，其後透過強拍統一業權，每方呎樓面地價約1.7萬元。項目總樓面面積約11.7萬方呎，並設有地庫停車場。
去年售出逾2200伙 吸金348億
另外，何家欣透露集團今年上半年除推售「滶蘊」外，亦部署推出鄰近西九高鐵站項目及大圍「柏傲莊」第3期應市。她指，集團去年售樓成績理想，計及合作項目共售出超過2,200伙，連同車位銷售合共吸金348億元。