新世界九龍塘玫瑰街豪宅「滶蘊」 提供約100伙 部署季內推出｜新盤登場

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅項目今日(2日)正式命名為「滶蘊」(PAVILIA ROSA)，提供約100伙，主打三房及四房單位，並設少量特色單位，

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目售樓說明書及示範單位準備工作已屆最後階段，最快首季推出市場，傾向以招標形式發售，對銷情及價錢有信心。項目預計落成日期為2027年11月30日，樓花期長約22個月。

項目名稱靈感由來，何家欣指，其英文名「ROSA」沿用項目所坐落的Rose Street（玫瑰街），寓意瑰麗與優雅，秉承集團「PAVILIA COLLECTION」系列的一貫卓越品質，是次為集團首度將此頂級系列引進九龍核心、傳統低密度私人豪宅地段，毗鄰九龍塘知名豪宅屋苑。至於中文名「滶蘊」中，「滶」有翱翔的意思，代表項目傳承同系「滶晨」之精粹；而「蘊」則寓意才、學識及內於修養，配合項目位處書香世家，深受百年「花園城市」深厚文化底蘊所薰陶。