滶蘊打造Garden City Gallery 介紹百年「花園城市」低密度傳統豪宅地段｜九龍塘新盤

項目毗鄰香港「花園城市」概念發源地-九龍塘，其獨特性要追溯至超過100年前，早在1920年代，當年英籍商人義德(Montague Ede)提倡城市規劃，發展以「花園城市」(Garden City) 理念為基礎的區域。當年享負盛名的城市規劃師Ebenezer Howard以國際級「花園城市」為藍本，試行將九龍核心發展為低密度高端住宅區，讓這個地區逐漸成為富人聚居的傳統低密度豪宅區，同時盛載著逾百年的獨特歷史及深厚文化底蘊。

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅項目今日(2日)正式命名為「滶蘊」(PAVILIA ROSA)，提供約100伙，主打三房及四房單位，並設少量特色單位。發展商隆重其事，特意匠心打造Garden City Gallery，讓傳媒率先預覽，了解項目周邊及毗鄰地區獨特的歷史背景，以及深厚的文化底蘊。

新世界發展亦特意安排豎琴表演，在場奏起多首經典樂曲，以柔和的豎琴樂聲，伴隨著匠心打造的Garden City Gallery，呼應項目深厚文化底蘊。

適逢農曆新年將至，發展商特意安排新晉書法家駐場，為傳媒及出席嘉賓即席揮毫，送上專屬揮春，將書道美法融入當代生活與藝術創作，喜迎新春。同時亦配合「滶蘊」位處書香世家及具有深厚文化底蘊的獨特背景。

新晉書法家曾與多個高端銀行及高奢品牌合作，包括DIOR及ARMANI等，演繹文化書法美學。