中原：億元豪宅成交連升兩月！上月宗數破紀錄 「幾乎每日一宗」、涉資53億｜樓市數據

踏入2026年，豪宅新盤大額成交持續湧現。中原地產根據《一手住宅物業銷售資訊網》及綜合市場資訊統計，一手市場逾億元交投量已連升兩個月。單在1月份，成交宗數高達26宗，平均幾乎每日一宗，涉資逾53億元，按月分別急升70%及50%。與去年同期僅錄得3宗、涉資約4.6億元相比，今年增幅更達7倍及10倍，料創下香港單月豪宅買賣宗數的歷史新高。
上月億元成交主要來自港島區，佔23宗或近九成，其餘3宗屬九龍區。由恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山「天御」表現最突出，合共錄得10宗，涉及金額逾17億元，平均每宗成交價高達1.7億元。當中第1座39樓全層戶，設四房四套房連家庭間及溫室，實用面積5,577方呎，連兩個車位以4.22億元成交，呎價高達75,831元。
此外，恒隆地產(101)發展的跑馬地「藍塘道23至39號」，上月亦沽出31A及B號相連大屋，實用面積共9,186方呎，成交價近4.5億元，呎價48,682元，成為月內最大宗豪宅成交。
豪宅市場頻頻錄得大手客掃貨，樂聲電子旗下淺水灣豪宅項目「1 South Bay Close」於上月共售出6伙，涉資高達8.6億元。據悉，該批單位由同一組買家購入，呎價最高見10.27萬元。項目僅設10伙，標準樓層每層配置一大一細單位。發展商率先推出3樓、5樓及6樓全層招標，合共6伙，並於本月初以「一約兩伙」形式售出，每宗成交價介乎2.6億至3億元。這宗交易亦是繼去年12月太古地產(1972)南區豪宅「深水灣道6號」獲同一組買家以22億元購入兩幢獨立屋後，近兩周最大宗的大手掃貨。
內地買家承接力強
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠銀行連環減息，去年下半年開始樓價見底回升，內地買家加快入市，刺激逾億元的大額成交頻現。中原樓市大數據顯示，2025年第四季一手市場樓價1億元以上買賣登記共有44宗，涉逾90億元，分別按季上升91%及109%，同時打破2024年及2018年第二季同錄得的39宗紀錄，創歷史季度新高。
同季豪宅買賣中，16宗由普通話拼音登記的買家購入，按季急升逾一倍，涉資逾26億元，並追平2018年第二季的16宗紀錄，再度凸顯內地買家在香港豪宅市場的承接力。陳永傑稱，樓市「小陽春」已確認提早出現，豪宅將繼續充當樓市「火車頭」角色，預料2026年首季億元級一手豪宅成交宗數有望達50宗，再度挑戰新高。