中原：億元豪宅成交連升兩月！上月宗數破紀錄 「幾乎每日一宗」、涉資53億｜樓市數據

踏入2026年，豪宅新盤大額成交持續湧現。中原地產根據《一手住宅物業銷售資訊網》及綜合市場資訊統計，一手市場逾億元交投量已連升兩個月。單在1月份，成交宗數高達26宗，平均幾乎每日一宗，涉資逾53億元，按月分別急升70%及50%。與去年同期僅錄得3宗、涉資約4.6億元相比，今年增幅更達7倍及10倍，料創下香港單月豪宅買賣宗數的歷史新高。

上月億元成交主要來自港島區，佔23宗或近九成，其餘3宗屬九龍區。由恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山「天御」表現最突出，合共錄得10宗，涉及金額逾17億元，平均每宗成交價高達1.7億元。當中第1座39樓全層戶，設四房四套房連家庭間及溫室，實用面積5,577方呎，連兩個車位以4.22億元成交，呎價高達75,831元。