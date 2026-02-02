周末新盤成交按周大升1.4倍 SIERRA SEA次輪銷售佔近八成｜一手市況

大型新盤銷售帶動市場氣氛，周末兩日(31日及1日)錄得約444伙一手成交，較上周約183宗增261伙或約1.4倍。當中，西沙「SIERRA SEA」2B期次輪銷售350伙，即日全數沽清，佔周末成交單位近八成。

SIERRA SEA獲大手客斥逾3880萬掃6伙。(資料圖片)

SIERRA SEA獲大手客斥逾3880萬掃6伙 新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2B期次輪銷售350伙，分別有三組客買入6伙、一組客買入5伙及五十組客買入2至4伙，其中最大手買家購入2伙三房單位及4伙兩房單位，斥資超過3,880萬元。

嘉居．天后分層單位全數沽清 嘉華國際(173)旗下位於北角天后英皇道33號「嘉居．天后」，周六日錄得2宗兩房單位成交，項目分層單位全數沽清，套現逾7.7億元。

維港‧灣畔連沽24個車位 由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德現樓新盤「維港‧灣畔」，昨日售出1伙臨海大宅，合約額3,066.4萬元，呎價37,441元，創項目售價及呎價新高。同日首度發售住宅車位，即日速沽分別16個私家車車位及8個電單車車位 ，總合約額為5,844.2萬元。項目單日套現為8,910.6萬元。

信置旗下新盤周末共沽16伙 信和置業(083)旗下新盤本周末共沽16伙，包括「柏景峰」9伙、「柏瓏」系列6伙及「維港滙」1伙。當中「柏景峰」最高成交價及呎價單位為1座26樓A2單位，實用面積431方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價714.27萬元，呎價16,572元。