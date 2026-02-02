中原華南核心區新房中心總經理來港分享自媒體營銷心得 吸引逾百名香港中原同事參與

中原地產業務網絡龐大，各地精英長期緊密合作，積極交流，開拓商機，攜手屢創佳績。香港中原日前特別邀請中原地產(中國內地)華南核心區新房中心總經理黃娜來港，舉辦「一個人如何玩轉自媒體」的分享會，分享獲客心法，吸引逾百名前線代理參與，中原集團行政總裁施俊嶸、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦有參與，現場氣氛熱烈。

黃娜加入中原多年，去年6月轉任前線，出任華南核心區新房中心總經理，積極推動跨城市樓盤銷售，並踏上自媒體之路，包括於社交平台小紅書開設個人帳號「黃同學深港探房vlog」，透過社交媒體短視頻，推展行銷策略，短短3個月間火速成交10多宗香港樓盤，迄今僅半年時間，已累積促成近20宗港樓成交，包括15宗新盤買賣，當中包括「一客三間」西沙新盤「SIERRA SEA」，社交平台累積互動客戶達到2,000人，成績斐然。